Матч 'Шахтера' в УПЛ был остановлен на 50-й минуте. Судья решил продолжить игру в другой день

Донецкий "Шахтер" и криворожский "Кривбасс" не смогли доиграть свой поединок 5-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге из-за воздушной тривоги. Матч начался в Кривом Рогу в 18:00 часов и был остановлен на 50-й минуте.

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Поскольку она продолжалась более полутора часов и на момент публикации новости до сих пор не закончилась, руководством Лиги было принято решение не доигрывать игру 1 сентября.

На момент остановки "Шахтер" минимально побеждал, благодаря голу Тараса Степаненко на 40-й минуте.

О дате и времени, когда планируется продолжить игру, будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее киевское "Динамо" в 5-м туре Премьер-лиги Украины обыграло ЛНЗ из Черкасс. Матч на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 1:0.

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