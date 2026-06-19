Мануэль Нойер заявил, что уходит из сборной Германии

Легендарный Мануэль Нойер подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет последним турниром в его карьере в составе сборной Германии. Об этом 40-летний голкипер заявил на пресс-конференции перед матчем группового этапа мирового первенства против Кот-д'Ивуара.

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По словам ветерана немецкой команды, он не намерен продолжать выступления за национальную сборную после нынешнего мундиаля и не рассматривает возможность участия в чемпионате Европы 2028 года.

"Для меня практически решено, что это мой последний турнир. Я не планирую через два года стоять в воротах на чемпионате Европы", – цитирует Мануэля sportr.sky.de.

Примечательно, что еще после домашнего Евро-2024 чемпион мира 2014 года объявил о завершении международной карьеры. Однако перед ЧМ-2026 главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн неожиданно вернул опытного вратаря в команду. Сам Нойер назвал это решение настоящим подарком и признался, что возвращение стало естественным продолжением его успешного восстановления после травмы.

Несмотря на слова о скором уходе, голкипер не захотел подробно говорить о прощании со сборной. Он отметил, что полностью сосредоточен на выступлении команды на чемпионате мира и предпочитает думать о предстоящих матчах, а не о завершении карьеры.

Нойер проводит уже пятый чемпионат мира в карьере. В первом туре против Кюрасао (7:1) он стал самым возрастным футболистом в истории сборной Германии на крупных международных турнирах, выйдя на поле в возрасте 40 лет и 79 дней. Кроме того, тот матч стал для него 20-м на чемпионатах мира, что позволило повторить рекорд француза Уго Льориса среди вратарей.

Ожидается, что во втором матче группового этапа против Кот-д'Ивуара капитан мюнхенской "Баварии" проведет 21-ю игру на чемпионатах мира и станет единоличным рекордсменом по этому показателю среди голкиперов.

За сборную Германии Нойер сыграл 125 матчей и вместе с командой выиграл чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Если планы вратаря не изменятся, нынешний турнир станет финальной главой его выдающейся карьеры в национальной команде.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Германии по футболу стала самой результативной командой в истории чемпионатов мира. Историческое достижение покорилось Бундестим после победы над дебютантом мундиалей Кюрасао со счетом 7:1 на первенстве планеты, которое в эти дни проходит в США, Мексике и Канаде.