'Маленький бриллиантик': призерка Олимпиады впервые стала мамой и показала ребенка и мужа, который добивался ее два года

Бронзовая призерка Олимпийских игр по прыжкам в высоту Ирина Геращенко впервые стала мамой. 11 июня в семье титулованной киевлянки и ее мужа, тренера Сергея Спильняка, родилась дочь.

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"Вчера был наш лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиантик. На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости", – сообщили в Instagram спортсменка и ее муж.

2024 год стал самым успешным в карьере Геращенко, ведь спортсменка, которая долгое время останавливалась в шаге от пьедестала на крупных международных соревнованиях, впервые стала призером чемпионата Европы не под крышей. На соревнованиях в Риме Ирина завоевала "бронзу".

А через два месяца 29-летняя киевлянка запрыгнула на третью ступеньку Олимпийских игр в Париже-2024. И после возвращения в Украину признавалась, что в этой желанной награде большая заслуга ее мужа Сергея, который во всем ее поддерживает, буквально носит на руках и создал все условия, чтобы Ирина была счастливой и смогла реализовать себя в секторе.

Осенью 2024-го появилась информация, что Геращенко собирается сделать паузу в карьере. А в конце декабря прыгунья сообщила о своей беременности.

Уже тогда Ирина не планировала ехать рожать куда-то за границу. По словам спортсменки, она хотела, чтобы ее ребенок появился на свет дома, в Киеве, в Украине, при поддержке своих родных, которые всегда были рядом с Геращенко.

Пока неизвестно, какое имя выбрали для своей дочери Ирина и ее возлюбленный, но долгое время будущие родители выбирали между Мирой – от слова "мир" – и Дианой. Хотя Геращенко не исключала мысли, что все еще может измениться и в последний момент они остановятся на каком-то другом варианте.

Муж Ирины Сергей Спильняк – также в прошлом прыгун в высоту, мастер спорта. А сейчас работает тренером сборной Украины по легкой атлетике. По словам Геращенко, они познакомились еще на сборах 2010 года в Ялте. Постоянно пересекались в компании спортсменов.

Сергею высокая брюнетка нравилась задолго до начала их романа, но долгое время они оставались просто хорошими друзьями. Парень два года пытался поразить Ирину. В 2015 году общение прыгунов было близко к тому, чтобы перерасти в настоящие отношения, но Геращенко еще была не готова и продолжала держать оборону.

"Я проверяла его нервную систему", – позже шутила девушка. Но в 2016 году благодаря настойчивости Сергея молодые люди все же начали встречаться. И сегодня Геращенко очень благодарна любимому за то, что он не отступился.

"Сергей, возле тебя и благодаря тебе я – самая счастливая. И моя самая большая мечта – чтобы ты также был максимально счастливым всю свою прекрасную жизнь. Я верю, что все тобой задуманное обязательно осуществится и воплотится! Так, как это всегда и происходит. Спасибо тебе за тебя! И за меня! И за нас!" – признавалась в любви мужу олимпийская призерка.

В августе 2019-го после нескольких лет отношений и появления общих домашних любимцев Ирина и Сергей поженились. Правда, когда Спильняк сделал любимой предложение накануне годовщины их отношений, она где-то с час не могла поверить в это и переспрашивала: "Ты серьезно? Ты не шутишь?"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у знаменитой украинской прыгуньи в высоту отобрали призовое место через сутки после турнира.

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