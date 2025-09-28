Лучшему теннисисту планеты удался фантастический удар, собравший 1 млн просмотров за несколько часов. Видео

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал Japan Open, разгромив американца Брендона Накашиму со счётом 6:2, 6:4. 22-летний испанец не только уверенно закрыл матч, но и подарил публике розыгрыш, который моментально стал вирусным.

Видео дня

Во втором сете Алькарас исполнил зрелищный кросс-бекхенд, который фанаты уже называют ударом года.

Видео розыгрыша, опубликованное ATP в соцсетях, за несколько часов набрало более миллиона просмотров и получило десятки тысяч лайков.

Несмотря на повреждение голеностопа, Алькарас продолжает показывать выдающийся теннис.

За последние месяцы он выиграл 41 из 43 матчей и после победы признался, что переживает лучший период карьеры: "Я чувствую себя отлично на корте. Думаю, что могу всё, и такие матчи только добавляют уверенности".

В полуфинале Japan Open лидер мирового рейтинга сыграет с норвежцем Каспером Руудом. В личных встречах Алькарас ведёт 4:1.

