Легендарный Моуринью дисквалифицирован

Легендарный тренер Жозе Моуринью, который с 2024 года возглавляет "Фенербахче", был дисквалифицирован на четыре матча Турецкой футбольной федерацией после дерби в Стамбуле против "Галатасарая" (0:0), информирует tg24.sky.it. 62-летний португалец получил два матча дисквалификации за расизм, когда сказал игрокам соперника на скамейке запасных, что "прыгают, как обезьяны", и еще два — за оскорбительное высказывание в адрес четвертого арбитра после окончания матча.

"Мне следует поблагодарить судью. В той ситуации, о которой я говорил, на скамейке соперника все прыгали как обезьяны. Если бы игру судил турецкий арбитр, Юсуф Акчичек получил бы карточку на 1-й минуте, а на 5-й мне пришлось бы его заменить", – сказал португальский наставник "Фенербахче".

"Я зашел в раздевалку к арбитрам после матча, там был четвертый арбитр, турок, и я сказал ему, что если бы он был арбитром, это была бы катастрофа", – добавил Жозе.

После матча "Галатасарай" объявил о намерении подать жалобу против "Особеннного" [прозвище Моуринью - ред] из-за высказываний, признанных "нечеловечными и аморальными".

"Мы подадим жалобу в УЕФА и ФИФА", заявил турецкий клуб, добавив, что также "осуждает оскорбительные слова, которые Жозе Моуринью регулярно произносит с момента начала работы в Турции", опубликовав в социальных сетях изображение с надписью "Say no to racism".

