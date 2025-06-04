Куда исчезла и как изменилась олимпийская чемпионка Мерлени: дом под атакой РФ, работа за границей и гибель близких

Обладательница золотой медали Олимпиады-2004 в Афинах и бронзовый призер Игр в Пекине-2008 борчиха Ирина Мерлени долгое время была лидером сборной Украины и ее локомотивом, но и после окончания спортивный карьеры не исчезала из медийного пространства. Однако после полномасштабного вторжения трехкратная чемпионка мира снизила свою активность, а затем и вовсе куда-то делась.

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Оказалось, что вскоре после нападения РФ в 2022 году титулованная спортсменка, которая была шокирована таким развитием событий, выехала из страны со своим младшим сыном Адамом.

После завершения борчовской карьеры Мерлени занималась вокалом и танцами на пилоне, причем очень успешно. Сначала Ирина заняла первое место среди любителей на турнире Pole Universe в 2018 году, а затем в 2020-м победила уже на соревнованиях среди профессионалов Pole&Aerial Talent, получив награду в категории Exotic pole dance professionals.

В родном Хмельницком Ирина даже начала преподавать pole dance и стрейтчинг. А когда решила перебраться в столицу, где купила квартиру еще с призовых за олимпийское "золото", то решилась получить диплом хореографа и закончила Киевский национальный университет культуры, отделение хореографии. По словам Мерлени, танцы действительно приносили ей огромное удовольствие, поэтому хотелось иметь еще одно образование.

В 2021-м чемпионка продемонстрировала свое мастерство в pole dance в известном шоу "Украина имеет талант" и получила от судей три "да". Однако полномасштабная российская агрессия заставила ее пересмотреть свои планы и поставить творчество на паузу.

Сейчас Мерлени находится за границей, где работает тренером и готовит своего младшего сына, который пошел по маминой тропе и также занимается борьбой.

"Раньше он занимался каратэ и стал бронзовым призером чемпионата Европы среди кадетов. Сейчас мы с младшим сыном живем в Швеции. Ему 13 лет и он занимается греко-римской борьбой. Недавно мы участвовали в соревнованиях в Финляндии, где мой Адам завоевал серебряную медаль. Я работаю тренером в Швеции и готовлю его и его сверстников", – рассказывала NV Ирина.

В свою очередь, как бы ни страшно было пойти на такой шаг Ирине, старший сын олимпийской чемпионки остался в Украине вместе с родителями Ирины, которые живут в Хмельницком.

Кстати, именно там Мерлени с детьми встретила начало полномасштабного вторжения. Несмотря на все сообщения в СМИ, борчиха до последнего не верила, что война возможна, поэтому первые дни находилась в настоящем шоке.

"Сложно было поверить, что начнется полномасштабная война. Накануне меня пригласили на один телевизионный проект и я собиралась ехать в Киев. Мой товарищ посоветовал мне не ехать в столицу, поскольку на следующий день начнется вторжение России. Я, конечно, не верила в это, спорила и ссорилась с ним. До последнего думала, что Зеленский и лидеры стран Европы договорятся о мире с Путиным. Это был очень большой шок, очень переживаю как мать за своих детей", – признавалась Ирина.

И несмотря, что сама спортсменка сейчас находится за пределами родины, в Украине у нее остается все самое важное: "Семья, друзья, дом. Много близких людей, к сожалению, погибли на этой войне".

А во время одной из атак РФ на Хмельницкий пострадал дом олимпийской чемпионки. К счастью, он не был разрушен – только выбито окно и повреждены роллеты в гараже.

И пока в Украине продолжается война, Мерлени живет обычной жизнью, без особых событий: "Все грандиозное осталось в прошлом. Сейчас у меня спокойная и нормальная жизнь. Единственное, чего действительно хочется, – дождаться мира в Украине. Наши люди заслуживают спокойствия, счастья и мира. Очень больно наблюдать за тем, что происходит".

Кстати, Ирина, которая все свои громкие титулы завоевала в статусе блондинки, после окончания карьеры пошла на радикальный шаг, перекрасив волосы в темный цвет, и возвращаться к старому образу не собирается.

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