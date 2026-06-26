Кто выходит в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места: онлайн таблица

На чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике подходит к завершению групповой этап, по итогам которого определятся все участники палей-офф и будет сформирована полная сетка соревнований. Уже известны 19 счастливчиков, которые забронировали себе путевку в 1/16 финала.

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Во вторую стадию ЧМ-2026 выходят по два победителя групп, а также восемь лучших сборных, которые финишировали на третьем месте. Последние будут определяться по их результатам в отдельном рейтинге.

Три такие команды – Босния и Герцеговина, Эквадор и Швеция – уже точно не окажутся в числе неудачников, которые покинут турнир. Все они набрали в своих группах по четыре очка и благодаря разнице забитых и пропущенных мячей забронировали себе место в плей-офф. Остальные команды пока дожидаются окончания группового этапа.

РЕЙТИНГ ТРЕТЬИХ МЕСТ ЧМ-2026

Добавим, что уже известны четыре пары 1/16 финала: ЮАР – Канада, Бразилия – Япония, Нидерланды – Марокко, США – Босния и Герцеговина.

СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборные Германии и Эквадора устроили голевую перестрелку в матче чемпионата мира-2026.

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