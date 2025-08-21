Блог | Кто самый результативный футболист в истории чемпионатов Украины
Уверен, многие из вас интересуются футбольной статистикой и ведут ее. Какой же футбол без статистических данных? Этот материал для вас, поклонники самой популярной игры в мире. В центре вашего, друзья, внимания футбол Украины.
Пять самых результативных игроков чемпионата Украины:
Максим Шацких – 124 мяча
Сергей Ребров – 123
Евгений Селезнев – 117
Андрей Ярмоленко – 114
Андрей Воробей – 105.
Четверка рекордсменов по количеству сыгранных матчей:
Шесть первых чемпионов Украины:
1992 – "Таврия" (Симферополь)
1992/1993 – "Динамо" (Киев)
1993/1994 – "Динамо" (Киев)
1994/1995 – "Динамо" (Киев)
1995/1996 – "Динамо" (Киев)
1996/1997 – "Динамо" (Киев)
К пяти первым золотым медалям киевляне добавили еще 12 комплектов высшей пробы. Свой семнадцатый комплект чемпионских медалей динамовцы забоевали в мае этого года.
Шесть тренеров сборной Украины по количеству проведенных ими матчей:
Главные тренеры – иностранцы
Руководство донецкого "Шахтера" предпочитает видеть на тренерском мостике своего клуба зарубежных тренеров. Дончан возглавляли 11 таких специалистов из 8 европейских стран.
В чемпионате ФЛ идет упорная борьба не только за медали и за право остаться в элитном дивизионе, но и за звание самого результативного игрока. Вот они, пять лучших бомбардиров последних пяти сезонов.
Владислав Ванад, "Динамо".
Непримиримые соперники
В 34-м чемпионате Украины, набрав 70 очков в 30 играх, выиграв 20 матчей и 10 сыграв вничью, динамовцы Киева выиграли семнадцатый комплект золотых медалей.
"Шахтер" выиграл 18 матчей, 8 сыграл ничью, в четырех потерпел поражение, впервые став бронзовым призером. Золотых медалей у "горняков" в активе 15 комплектов.
В чемпионатах Украины между собой гранды украинского футбола встречались 74 раза. 28 побед на счету "Шахтера", 25 раз побеждало "Динамо", 21 игра завершилась ничьей. "Шахтер" в ворота киевлян забил 90 мячей, 87 раз настроение вратарям дончан портили динамовцы.
11 раз "Шахтер" и "Динамо" встречались в финале Кубка Украины. Вот результаты этого противостояния.
2002 год. "Шахтер" – "Динамо" – 3:2
2003 год. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1
2005 год. "Динамо" – "Шахтер" – 1:0
2007 год. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1
2008 год. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0
2011 год. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0
2014 год. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1
2015 год. "Динамо" – "Шахтер" – 0:0 (серия пенальти – 6:5)
2017 год. "Шахтер" – "Динамо" – 1:0
2018 год. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0
2025 год. "Шахтер" – "Динамо" – 1:1 (серия пенальти – 6:5)
Как видим, в финалах Кубка шесть раз побеждал "Шахтер", пять раз – "Динамо".
Друзья, любите футбол, играйте в футбол, все о вашей любимой игре читайте на OBOZ.UA.