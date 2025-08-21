Уверен, многие из вас интересуются футбольной статистикой и ведут ее. Какой же футбол без статистических данных? Этот материал для вас, поклонники самой популярной игры в мире. В центре вашего, друзья, внимания футбол Украины.

Пять самых результативных игроков чемпионата Украины:

Максим Шацких – 124 мяча

Сергей Ребров – 123

Евгений Селезнев – 117

Андрей Ярмоленко – 114

Андрей Воробей – 105.

Четверка рекордсменов по количеству сыгранных матчей:

Игрок Чемпионат Украины Кубок Украины Суперкубок Украины Еврокубки Всего Александр Шовковский 426 60 9 143 638 Дарио Срна 339 48 12 137 536 Андрей Пятов 342 41 10 132 526 Олег Шелаев 412 48 - 56 516

Шесть первых чемпионов Украины:

1992 – "Таврия" (Симферополь)

1992/1993 – "Динамо" (Киев)

1993/1994 – "Динамо" (Киев)

1994/1995 – "Динамо" (Киев)

1995/1996 – "Динамо" (Киев)

1996/1997 – "Динамо" (Киев)

К пяти первым золотым медалям киевляне добавили еще 12 комплектов высшей пробы. Свой семнадцатый комплект чемпионских медалей динамовцы забоевали в мае этого года.

Шесть тренеров сборной Украины по количеству проведенных ими матчей:

Тренер Матчи Победы Ничьи Поражения Мячи Олег Блохин 64 28 17 19 92:68 Андрей Шевченко 52 25 13 14 71:62 Михаил Фоменко 37 24 6 7 67:22 Йожеф Сабо 34 16 12 6 47:26 Сергей Ребров 26 12 7 7 40:35 Алексей Михайличенко 21 12 5 4 31:16

Главные тренеры – иностранцы

Руководство донецкого "Шахтера" предпочитает видеть на тренерском мостике своего клуба зарубежных тренеров. Дончан возглавляли 11 таких специалистов из 8 европейских стран.

В чемпионате ФЛ идет упорная борьба не только за медали и за право остаться в элитном дивизионе, но и за звание самого результативного игрока. Вот они, пять лучших бомбардиров последних пяти сезонов.

Владислав Ванад, "Динамо".

Непримиримые соперники

В 34-м чемпионате Украины, набрав 70 очков в 30 играх, выиграв 20 матчей и 10 сыграв вничью, динамовцы Киева выиграли семнадцатый комплект золотых медалей.

"Шахтер" выиграл 18 матчей, 8 сыграл ничью, в четырех потерпел поражение, впервые став бронзовым призером. Золотых медалей у "горняков" в активе 15 комплектов.

В чемпионатах Украины между собой гранды украинского футбола встречались 74 раза. 28 побед на счету "Шахтера", 25 раз побеждало "Динамо", 21 игра завершилась ничьей. "Шахтер" в ворота киевлян забил 90 мячей, 87 раз настроение вратарям дончан портили динамовцы.

11 раз "Шахтер" и "Динамо" встречались в финале Кубка Украины. Вот результаты этого противостояния.

2002 год. "Шахтер" – "Динамо" – 3:2

2003 год. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2005 год. "Динамо" – "Шахтер" – 1:0

2007 год. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2008 год. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0

2011 год. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0

2014 год. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2015 год. "Динамо" – "Шахтер" – 0:0 (серия пенальти – 6:5)

2017 год. "Шахтер" – "Динамо" – 1:0

2018 год. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0

2025 год. "Шахтер" – "Динамо" – 1:1 (серия пенальти – 6:5)

Как видим, в финалах Кубка шесть раз побеждал "Шахтер", пять раз – "Динамо".

