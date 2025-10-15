Красавица-киевлянка, которую называют 'новой Харлан', выиграла Кубок Украины по фехтованию. Видео

24-летняя киевлянка Дарья Миронюк подтвердила свой статус лидера украинского фехтования, вновь завоевав Кубок Украины в индивидуальном турнире. В решающем поединке спортсменка из Киева одержала уверенную победу над Алиной Полозюк со счётом 14:10.

Для Миронюк этот успех стал уже вторым подряд — она защитила титул, завоёванный в прошлом году. Победа укрепила её репутацию одной из самых перспективных рапиристок Европы и главной надежды украинской сборной на будущие международные старты.

Ранее Миронюк, которую уже называют "новой Харлан", впечатлила поклонников не только спортивными достижениями, но и уверенным образом вне фехтовального зала.

Наша титулованная соотечественница поделилась снимками с отдыха на архипелаге Ла-Маддалена в Италии. Спортсменка предстала в синем купальнике на борту яхты, вызвав бурю комментариев и восторгов в соцсетях.

Дарья родилась в Киеве в семье тренеров по фехтованию и с детства занималась спортом в клубе "Армеец". Она — мастер спорта Украины международного класса, обладательница "золота" молодежного чемпионата Европы-2024 в индивидуальной рапире, "бронзы" Кубка мира и "серебра" взрослого чемпионата Европы в Базеле, где уступила лишь легендарной итальянке Арианне Эрриго.

Эксперты считают Миронюк одной из главных надежд украинского фехтования, а болельщики уверены, что её талант и харизма помогут стать новой иконой сборной.

