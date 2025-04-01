'Кошмарный матч'. Голкипер сборной России опозорился в Кубке Франции. Видео

Матвей Сафонов провально провёл первый тайм полуфинального матча Кубка Франции против "Дюнкерка". Российский вратарь ПСЖ пропустил два гола за 27 минут, причём соперник выступает во втором дивизионе. В российских СМИ назвали такой матч для 26-летнего футболиста сборной РФ назвали "кошмаром".

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Уже на 7-й минуте ПСЖ пропустил первый мяч – после подачи со стандарта защитник "Дюнкерка" Венсан Сассо остался без присмотра и спокойно отправил мяч в ворота.

На 27-й минуте российский вратарь вновь оказался бессилен – отличился Муханад Аль-Саад, доведя счёт до 2:0 в пользу андердога. Парижане смогли ответить только одним голом, уйдя на перерыв при счёте 1:2.

Для Сафонова это один из самых неудачных матчей в составе "ПСЖ". В этом сезоне он провёл 13 игр за французский клуб, в шести из них оставил ворота "сухими". Однако на этот раз уверенной игры не получилось, и команда оказалась в непростой ситуации уже в первые полчаса матча.

Сафонов перешёл в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара" за 20 миллионов евро, подписав контракт до 2029 года.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года Сафонов неудачно провел первый тайм гостевого матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии". Уроженец Ставрополя пропустил нелепый гол, став настоящим посмешищем в сети.

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