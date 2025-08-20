'Когда я читаю новости об Украине...' Магучих сделала признание о своей карьере

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что ей трудно сохранять самообладание после того, как она читает новости об Украине. Наша соотечественница эмоционально реагирует на обстрелы, которые осуществляет российское террористическое государство, и это влияет на подготовку к соревнованиям.

Видео дня

Об этом Магучих рассказала накануне старта на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне в интервью "Суспильне Спорт". По словам спортсменки, ее тренер Татьяна Степанова всегда повторяет ей о том, что она соревнуется ради украинцев, которые продолжают бороться за свою свободу.

"Каждый раз, когда я читаю новости об Украине, трудно оставаться психологически сильной, потому что мысли всегда возвращаются к тому, что происходит дома. Мой тренер напоминает мне: "Делай свою работу, потому что ты знаешь, как это делать". Я соревнуюсь за украинский народ, чтобы подарить ему самые теплые воспоминания от соревнований. Это вся моя мотивация", – сказала Ярослава.

Напомним, что 15 августа Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии, побив рекорд другой украинки Юлии Левченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Японии представили рекламу с участием Ярославы Магучих, которая произвела настоящий фуров в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!