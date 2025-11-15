'Киев-Баскет' уступил 'Кривбассу' в Суперлиге Favbet

Первый тур второго круга в регулярном чемпионате Суперлиги Favbet в Николаеве начался матчем одного из лидеров чемпионата Киев-Баскета и Кривбасса.

После равной первой половины в матче, в которой лидер менялся 7 раз, на рубеже второй четверти и в начале третьей Кривбассу удалось сделать рывок 14:0 и повести +12. Киевляне сумели выровнять игру и к концу третьей четверти сравняли счет благодаря базеру со своей половины в исполнении Михаила Бублика.

Но четвертая четверть киевлянам откровенно не удалась – Кривбасс начал ее 12:0, вернув себе комфортное преимущество, которое фактически удержал до конца. К тому же Михаил Бублик в концовке получил повреждение и только с посторонней помощью покинул площадку.

За 100 секунд до конца Кривбасс вел +14 и хотя Киев-Баскет сумел немного сократить отставание, но не спасся от поражения - 75:69.

Фактически победу Кривбассу принесли легионеры – Пикок наюрав 24 очка и сделал 9 подборов, у Хилла 20 очков, а новичок команды Джелейн Далкорт записал в актив 18 очков. У Киев-Баскета самым результативным с 18 очками стал Денис Клевзуник.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Николаев, СК Надежда

Кривбасс — Киев-Баскет 75:69 (17:14, 15:11, 16:23, 27:21)

Кривбасс: Хилл 20 + 7 подборов, Скира 0 + 9 подборов, Пикок 24 + 9 подборов, Бибиков 4, Водолазский 5 – старт; Далкот 18, Триколенко 2, Бречка 2, Мельник 0

Киев-Баскет: Бублик 13 + 5 подборов, Сушкин 6 + 7 подборов, Смитюх 7, Клевзуник 18 + 7 подборов, Сандул 2 + 9 подборов – старт; Романица 12, Карпюк 6 + 5 подборов, Малич 3, Колаволе 2, Рыжков 0