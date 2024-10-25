'Киев-Баскет' обыграл лидера Суперлиги Favbet

Столичный "Киев-Баскет одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet над "Черкаськими Мавпамы", одолев лидера на его же площадке со счетом 92:72.

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Киевляне совершили рывок уже в первой четверти, за которую набрали 29 очков и улучшили свое положение по итогам второй десятиминутки – по итогам 20 минут у киевлян было +17. Тенденция продолжилась и в третьей четверти, когда преимущество гостей достигло максимальных в этом матче 27 очков. "Мавпы" начали заключительную десятиминутку с мощного рывка и сократили отставание до 12 очков, но преимущество "Киев-Баскета" в этом матче было слишком ощутимым.

Киевляне уверенно выиграли противостояние на щитах (44-27 по подборам), имели лучшие бросковые показатели, получили более качественную поддержку от игроков скамейки запасных. А лучшими в этом матче у победителей стали Денис Клевзуник, у которого 21 очко на 9 бросках, и Павел Буренко, набравший 25 баллов. Также стоит отметить центрового Максима Сандула, собравшего в этом матче 17 подборов.

"Киев-Баскет" и "Черкаськи Мавпы" имеют по четыре победы в активе, но команда Дмитрия Зибарченко сыграла на матч на меньшее и потерпела в этом сезоне пока одно поражение, в то время как для "Мавп" это поражение стало вторым в сезоне .

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет" 72:92 (18:29, 17:23, 13:20, 24:20)

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