На ОИ-2024 состоялся первый медальный финал для Украины. Результаты и видео

Анна Письменская и Виктория Кесарь финишировали на седьмом месте в прыжках с 3-метрового трамплина на Олимпиаде-2024 в Париже. Наши соотечественницы в Центре водных видов спорта в Сен-Денина брали 251,37 балла.

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С первого раунда наш девушки не смогли на равных бороться с соперницами. Неудачно исполнив прыжки, украинки долго время шли на предпоследнем месте.

Победу добыл дуэт из Китая. Вторыми стали американки. "Бронза" у атлеток из Великобритании.

33-летняя Анна Письменская родилась в Виннице. Принимала участие на ОИ-2008 в Пекине (в синхронных прыжках в паре с Марией Волощенко заняла 7-е место), ОИ-2012 в Лондоне (6-е место (3-метровый трамплин, синхрон с Еленой Федоровой / 21-е место 3-метровый трамплин) и в Токио-2020. На Играх-2012 она стала 6-й, выступая в паре с Еленой Федоровой.

30-летняя Кесарь уроженка Запорожья. На своей первой Олимпиаде в 2021 году в Токио заняла итоговое 23-е место из 27 участниц.

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