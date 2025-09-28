Блог | Карате вместо футбола: чем известен экс-игрок сборной Украины Коноплянка
OBOZ.UA продолжает Вас знакомить с фрагментами из некоторых интервью, которые давали в разные годы ведущие и хорошо Вам знакомые украинские игроки.
Сегодня в нашем фокусе – Евгений Коноплянка. Прозвища – Коно, Конопа, Козацкая ракета. Родился 29 сентября 1989 года в Кировограде (нынешний Кропивницкий). Начинал заниматься футболом в местных "Олимпике" и ДЮСШ-2, а в 16-летнем возрасте перешел в "Днепр". В составе днепропетровского клуба с 2007-го по 2015-й провел больше 200 матчей во всех турнирах и забил 45 голов. Из "Днепра" перешел в испанскую "Севилью", с которой выиграл Лигу Европы в 2016-м, также поиграл за "Шальке-04" (Германия), "Шахтер" (Донецк), "Краковия" (Польша) и "ЧФР Клуж" (Румыния).
В составе сборной Украины с 2010-го по 2023-й сыграл 87 матчей, забил 21 мяч. Участник Евро-2012 и Евро-2016. В составе молодежной сборной сыграл на Евро-2011 (U21).
- Если бы не футбол, кем Евгений мог бы стать?
- У меня был выбор – карате или футбол. Этими двумя видами спорта увлекался серьезно, но отдал предпочтение со временем футболу.
- С кем бы хотели выйти на поле в одной команде?
- В одном составе с Лионелем Месси, Хави и Андресом Иньестой. Считаю Месси фантастическим игроком.
- Какие виды спорта, естественно кроме футбола, Вам нравятся?
- Карате и большой теннис.
- Ваши кулинарные предпочтения?
- Люблю все, что готовит мама. В кафе заказываю суши.
- Формула успеха для Вас?
- Необходимо постоянно работать и совершенствовать свое мастерство.
- Что Вас больше всего раздражает?
- Не переношу хамство, а иногда приходится, к сожалению, с ним сталкиваться.
- Любимые актриса и актер?
- Анджелина Джоли и Уилл Смит.
- Каким способом хорошо снимать стресс?
- Мне в такие моменты необходимо побыть наедине.
- Какое изобретение человечества, на твой взгляд, самое главное?
- Мое мнение – электричество.
- Самое важное событие в вашей жизни.
- Вызов в национальную сборную.
- От чего вы разочаровываетесь?
- Очень не люблю проигрывать.
- Есть что-то, чего боитесь?
- Высоты. Поэтому не переношу экстремальные виды.
- Какие три вещи взяли бы на безлюдный остров?
- Мяч, бутсы и вратаря.
- Миллион долларов - это много или мало?
- Немало.
- Что бы сделали с такими деньгами?
- Я играю не за деньги. Даже не задумывался над этим. Поделился бы с теми, кому они нужнее - бабушкам и дедушкам своим помог, родителям. А на то, что осталось, приобрел бы что-то для себя.
- Важнейшие вещи для человека?
- Еда, вода, любовь.