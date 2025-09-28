OBOZ.UA продолжает Вас знакомить с фрагментами из некоторых интервью, которые давали в разные годы ведущие и хорошо Вам знакомые украинские игроки.

Сегодня в нашем фокусе – Евгений Коноплянка. Прозвища – Коно, Конопа, Козацкая ракета. Родился 29 сентября 1989 года в Кировограде (нынешний Кропивницкий). Начинал заниматься футболом в местных "Олимпике" и ДЮСШ-2, а в 16-летнем возрасте перешел в "Днепр". В составе днепропетровского клуба с 2007-го по 2015-й провел больше 200 матчей во всех турнирах и забил 45 голов. Из "Днепра" перешел в испанскую "Севилью", с которой выиграл Лигу Европы в 2016-м, также поиграл за "Шальке-04" (Германия), "Шахтер" (Донецк), "Краковия" (Польша) и "ЧФР Клуж" (Румыния).

В составе сборной Украины с 2010-го по 2023-й сыграл 87 матчей, забил 21 мяч. Участник Евро-2012 и Евро-2016. В составе молодежной сборной сыграл на Евро-2011 (U21).

- Если бы не футбол, кем Евгений мог бы стать?

- У меня был выбор – карате или футбол. Этими двумя видами спорта увлекался серьезно, но отдал предпочтение со временем футболу.

- С кем бы хотели выйти на поле в одной команде?

- В одном составе с Лионелем Месси, Хави и Андресом Иньестой. Считаю Месси фантастическим игроком.

- Какие виды спорта, естественно кроме футбола, Вам нравятся?

- Карате и большой теннис.

- Ваши кулинарные предпочтения?

- Люблю все, что готовит мама. В кафе заказываю суши.

- Формула успеха для Вас?

- Необходимо постоянно работать и совершенствовать свое мастерство.

- Что Вас больше всего раздражает?

- Не переношу хамство, а иногда приходится, к сожалению, с ним сталкиваться.

- Любимые актриса и актер?

- Анджелина Джоли и Уилл Смит.

- Каким способом хорошо снимать стресс?

- Мне в такие моменты необходимо побыть наедине.

- Какое изобретение человечества, на твой взгляд, самое главное?

- Мое мнение – электричество.

- Самое важное событие в вашей жизни.

- Вызов в национальную сборную.

- От чего вы разочаровываетесь?

- Очень не люблю проигрывать.

- Есть что-то, чего боитесь?

- Высоты. Поэтому не переношу экстремальные виды.

- Какие три вещи взяли бы на безлюдный остров?

- Мяч, бутсы и вратаря.

- Миллион долларов - это много или мало?

- Немало.

- Что бы сделали с такими деньгами?

- Я играю не за деньги. Даже не задумывался над этим. Поделился бы с теми, кому они нужнее - бабушкам и дедушкам своим помог, родителям. А на то, что осталось, приобрел бы что-то для себя.

- Важнейшие вещи для человека?

- Еда, вода, любовь.