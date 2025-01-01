Как выглядит самый дорогой тренажерный зал в мире с абонементом за 10 000 долларов в месяц. Видео

В сети набирает популярность видео из Нью-Йорка, где местный житель делиться своими впечатлениям от похода в самый дорогой тренажерный зал в мире. Стоимость абонемента составляет 10 000 долларов в месяц, а максимальное количество клиентов ограничено 250 человек.

Видео дня

За неделю ролик посмотрело более 15 млн пользователей в соцсети Х (бывшая Twitter).

"Тренировки и поднятие тяжестей теперь являются лишь одним из аспектов из оздоровительного путешествия, на которое я наткнулся", – говорит автор на видео.

Также в комплексе присутствует фитобар с исключительно правильной едой и места для релаксации.

В комплекс услуг входит терапия красным светом для регенерации кожи или мышц.

"Мне не удалось побывать на Красном море, когда я был в Израиле, но именно такие ощущения должна вызывать эта флоатинг-терапия. Когда вы погружены в полтонны соли, вы чувствуете себя так, как будто вы в невесомости. Это идеальное время перезагрузиться и перезагрузить свой разум", – отмечает автор.

Также в наличии сухая сауна и барокамера.

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