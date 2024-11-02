Зинченко, приехав из Англии в Киев, впервые услышал воздушную тревогу и описал ощущения

Футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о том, какие чувства испытал, впервые услышав свою первую сирену. Футболист сборной Украины ненадолго вернулся в Киев, когда в 2:30 ночи была объявлена воздушная тревога.

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Зинченко спал в квартире вместе со своей женой и ее братом.

"Вдруг послышался вой, как в ужастике. Это было так громко. Я очнулся, но был очень устал. В тот день я провел много часов за рулем. Моя жена хотела пойти в подземный паркинг, чтобы скрыться, но я сказал: "Послушай, честно, я так устал, что не могу уйти. Я просто хочу остаться здесь, в постели". Они оба подошли к окну, чтобы посмотреть, что происходит в небе", – написал Александр в автобиографической книге "Верить", которую цитирует Tribuna.

Футболист вспоминает, что тогда прямо над зданием наши системы противовоздушной обороны сбивали беспилотники и ракеты.

"Было так много больших взрывов. Я был слишком устал, чтобы встать с постели, но я слышал взрывы. Я подумал о родителях, пытающихся успокоить своих детей в такие моменты. Как вы укладываете своих детей спать и успокаиваете их, когда ревут сирены и ракеты улетают в вашу сторону? Весь город был на ногах, боясь, что бомбы упадут на них. Так грустно думать, что детям приходится так жить уже более двух лет, и конца этого не видно", - сказал Зинченко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Александр Зинченко в книге "Верить" вспомнил, как в 2015 году уехал из Украины выступать в российский клуб "Уфа".

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