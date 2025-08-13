Жарким был олимпийский август 2024 года. 10714 спортсменов из 206 стран вели на спортивных аренах Франции спор за 329 комплектов наград в 32 видах спорта XXXIII Игр.

140 олимпийцев представляли Украину. Соревновались они в 26 видах программы. Завоевали они 12 олимпийских медалей – 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых.

На пьедестал почета поднимались наши спортсмены, представляющие 8 видов спорта. Половину олимпийских медалей, по 3, выиграли наши легкоатлеты и борцы. Вот они, украинские спортсмены, обладатели олимпийских медалей.

"Золото". Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова (фехтование, командная сабля). Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту), Александр Хижняк (бокс).

"Серебро". Сергей Кулиш (стрельба из винтовки на 50-метровой дистанции), Илья Ковтун (спортивная гимнастика, брусья), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок (гребля на каноэ-двойках), Ирина Коляденко (женская вольная борьба).

"Бронза". Ольга Харлан (фехтование, индивидуальная сабля). Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту), Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота), Жан Беленюк (греко-римская борьба).

Семеро украинских спортсменов во второй раз подряд вернулись с Олимпиады с медалями – борцы Жан Беленюк (поменял "золото" на "бронзу", и теперь в его коллекции весь набор наград различного достоинства, завоеванные на трех Олимпиадах) и Парвиз Насибов, легкоатлетка Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк, каноистки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок, борчиха Ирина Коляденко.

Олимпиада 2024 в Франции была восьмой для олимпийской команды Украины. Первая была в Атланте (1996 год), затем в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016), Токио (2021). Выступая на восьми летних Олимпийских играх, украинцы завоевали 151 медаль – 38 золотых, 41 серебряную и 72 бронзовые.

Быстро пролетел год. Уверен, в памяти украинских поклонников спорта остались перипетии борьбы на спортивных аренах Франции. Мы гордились, радовались, когда на олимпийский пьедестал почета поднимались украинские спортсмены. Большое спасибо и респект им.

В 2028 году Олимпиаду в третий раз будет принимать Лос-Анджелес. Впервые это было в 1932 году (X Игры), вторая Олимпиада – в 1984 году (XXIII Игры). Желаем украинским олимпийцам успехов на Играх-2028 в США и пусть существенно пополнится копилка их наград.

Финиш спортивного 2025-го

Много чемпионатов и турниров ожидают поклонников спорта на финише 2025 года. Вот некоторые из них.

12-28 сентября. Чемпионат мира по волейболу среди мужчин (Филиппины)

13-21 сентября. Чемпионат мира по легкой атлетике (Япония)

27-28 сентября. Финал легкоатлетической Бриллиантовой лиги (Швейцария)

13-28 октября. Чемпионат мира по тяжелой атлетике (Норвегия)

19-25 октября. Чемпионат мира по спортивной гимнастике (Индонезия)

6-16 ноября. Чемпионат мира по пулевой стрельбе (Египет)

Декабрь. Чемпионат мира по гандболу среди женщин, чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.

На финише спортивного 2025 года нас ожидает много спортивных событий. Поволноваться придется украинским поклонникам футбола. Их ожидает шесть матчей сборной Украины в европейской группе отбора на ЧМ-2026.

5 сентября. Украина – Франция

9 сентября. Азербайджан – Украина

10 октября. Исландия – Украина

13 октября. Украина – Азербайджан

13 ноября. Франция – Украина

16 ноября. Украина – Исландия