'Как приехать, если...' В России нелепо объяснили, почему не могут играть в турнирах УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) не может на сегодняшний день вернуть российские команды в турниры из-за потенциальных бойкотов. При этом руководство организации учитывает и тот фактор, что многие страны не хотят пускать на свои территории представителей агрессоров.

Видео дня

Об этом в комментарии порталу "ВсеПроСпорт" заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. По его словам, многие европейцы якобы поддерживают допуск РФ к турнирам УЕФА, но сталкиваются с "беспрецедентным давлением" со стороны политиков.

"Вы же слышали позицию президента УЕФА, который говорит, что находится под беспрецедентным давлением в вязи с этим вопросом. Все видим общедолевую повестку, ту реальность, в которой мы находимся. Ряд стран ужесточают вопросы с выдачей виз, это не может не влиять на сотрудничество в футболе: как команде приехать, если физически нельзя пересечь границу? Поэтому мы находимся в той ситуации, в которой находимся", – сказал Митрофанов.

Ранее росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!