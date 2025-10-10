'Идиоты и скоты': в РФ закатили истерику из-за того, что россиян из шоу Навки не ценят в Литве

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова набросилась с хамскими высказываниями в адрес властей Литвы. Представительницу страны-агрессорки возмутило решение лишить гражданства экс-фигуристку Маргариту Дробязко за участие в ледовых шоу предательницы Украины Татьяны Навки.

Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриота оскорбила литовцев за то, что к Дробязко применили санкции и отобрали паспорт страны, который уроженка Москвы получила по упрощенной процедуре в 1993 году.

"Те, кто принимал такое решение, просто идиоты, сволочи и скоты. Но Маргарита как была бронзовой медалисткой чемпионатов мира и Европы, так ей и останется. Только теперь не из Литвы, а сама за себя. В этой стране не ценят людей, которые тренировались с утра до ночи и показали феноменальные результаты. И кроме этой пары, Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса, у Литвы никогда в жизни ничего в фигурном катании не было и не будет", – сказала Тарасова.

Отметим, что Конституционный суд Литвы признал правомочным решение президента страны лишить Дробязко гражданства после выступления в шоу Навки.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Навка закатила настояoящую истерику из-за лишения Маргариты Дробязко гражданства, заявив о том, что "Литва яростно проявляет свою русофобию".

