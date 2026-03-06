'Харьковские Соколы' обыграли 'Киев-Баскет' в центральной битве дня Суперлиги GGBET

В Киеве завершился центральный матч тура в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET: "Киев-Баскет" принимал "Харьковские Соколы".

Видео дня

Матч на паркете столичного дворца спорта "Венето" оправдал ожидания болельщиков. Киевляне удачно начали матч и к середине первой четверти вели в счете 12:5, чем отправили соперников на тайм-аут. После паузы "Харьковские Соколы" смогли сократить отставание, но на первый перерыв отправились в роли отыгрывающейся команды – 19:16 в пользу хозяев.

Во второй десятиминутке "Киев-Баскет" ошеломил соперника быстрым рывком 6-0: Карпюк, Клевзуник и Романица увеличили преимущество своей команды уже до девяти очков. "Харьковские Соколы" снова ушли на тайм-аут, а после него выдали спринт 11-1. Правда, когда счет на табло стал 27:27, обе команды не могли набрать ни одного очка почти три минуты игрового времени. Длительную засуху прервал Дмитрий Клебан, но уйти на большой перерыв в статусе лидера команда Валерия Плеханова не смогла – эти амбиции за 27 секунд до конца второй четверти оборвал Денис Клевзуник. Максим Безима сравнял счет и первая половина игры завершилась с эстетическими цифрами на табло – 33:33.

Третья четверть началась с точного трехочкового от Игоря Климова, а затем и Максим Никитин добавил эффектный данк. Харьковчане заиграли куда ярче, чем в первой половине и в середине третьей четверти имели преимущество уже в 10 очков – 50:40. Ближе к концу этой десятиминутки киевляне смогли сократить разницу в счете до 5 очков, но безудержный Никитин снова вернул комфортное преимущество "Харьковским Соколам". Точку в этом игровом периоде поставил Артем Романица – ему удалось попасть с дальней дистанции за секунду до сирены – 54:60 перед решающей четвертью.

Заключительная десятиминутка началась ярко: хозяева вернули интригу в матч точным броском с дальней дистанции от Сушкина. Однако тот-таки Никитин в двух подряд атаках набрал пять очков и дал хороший импульс партнерам по команде. За 3 минуты и 39 секунд до конца "Харьковские Соколы" имели преимущество в 9 очков (70:61) и уверенно довели дело до победы – финальный счет 76:65 в пользу харьковской команды. Отметим, что в составе победителей дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов оформил Максим Никитин.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ДС "Венето"

"Киев-Баскет" – "Харьковские Соколы" – 65:76 (19:16, 14:17, 21:27, 11:16)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!