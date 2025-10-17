13 раз чемпионами бывшего СССР становились динамовцы Киева. В памяти болельщиков старшего поколения навсегда останется матч, который 17 октября 1961 года состоялся на поле Центрального стадиона столицы Украины.

В предпоследнем туре чемпионата соперником киевлян был харьковский "Авангард". Гости сражались за шестое место, которое давало право игрокам харьковской команды рассчитывать на присвоение звания мастеров спорта. Закрыл "на замок" свои ворота голкипер "Авангарда" Николай Угрицкий. Много сейвов сделал в той игре великолепный Олег Макаров. В результате – боевая ничья 0:0.

Но как только раздался свисток об окончании матча, прозвучал взволнованный голос диктора по стадиону. "Друзья, поздравим "Динамо" с золотыми медалями. Московское "Торпедо", наш ближайший соперник, не смогло обыграть в Ташкенте "Пахтакор".

Что творилось после этого сообщения на трибунах переполненного стадиона – описать невозможно. Группа болельщиков сумела прорваться на поле и, подхватив на руки динамовских игроков, понесла их по полю. В этот вечер футбольный Киев ликовал, счастливые болельщики дружно отправились к центру города. Полки центрального гастронома на Крещатике, на которых находились спиртные напитки, за час опустели.

Состав "Динамо", выигравший серебро сезона 1960 года, несколько обновился. Ушли Гаваши, Ковалев, Онысько, Диковец, пришли в команду Щегольков, Кольцов, Щербаков, воспитанники киевского футбола Соснихин, Владимир и Валентин Левченко. К победе "Динамо" привел Вячеслав Соловьев, помогали ему Виктор Терентьев и Михаил Коман.

В итоговой турнирной таблице киевляне, набрав 45 очков, забив 56 мячей и пропустив 26, оказались первыми. Они на четыре очка опередили "Торпедо" и на пять – "Спартак". В заявочном списке киевлян на чемпионат 1961 года значились фамилии 22 игроков. Естественно, кто-то из них провел больше матчей, кто-то – меньше. Решил назвать фамилии всех динамовцев, которые играли и забивали:

Макаров (29 матчей), Серебренников (29 матчей, 4 мяча), Лобановский (28, 10), Кольцов (28), Сабо (27, 3), Базилевич (26, 9), Каневский (26, 18), Сучков (25), Щегольков (22), Войнов (21, 3), Биба (17, 5), Трояновский (15, 3), Ануфриенко (15), Щербаков (12), Каштанов (11, 1), Зайцев (8, 1), Турянчик (9, 1), Клюев (4), Сорокин (3), Веригин (3), Ерохин (2), Пестриков (1).

Через четыре дня уже в ранге чемпионов "Динамо", прервавшее 25-летнюю гегемонию московских клубов, в заключительном туре чемпионата провело матч в москве с "Локомотивом" – пятой командой турнирной таблицы. На протяжении всей встречи в москве динамовцы имели преимущество. В середине второго тайма киевляне вели в счете – 4:1. Отличились Биба, Каневский (дважды), Серебряников. В конце матча гости расслабились и в итоге игра завершилась со счетом 4:3. Отличный финиш киевских динамовцев – "золото" чемпионата и Хрустальный кубок.

Завершили тот памятный сезон киевляне тремя товарищескими матчами в Англии – с "Астон Виллой", "Эвертоном" и "Арсеналом".