Голкипер сборной РФ отказался возвращаться в Россию из 'дискомфортного' Парижа

Вратарь сборной России Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, признался, что не планирует возвращаться в российский чемпионат. По словам футболиста, он "уезжал за трудностями и сложностями в дискомфортные условия" и не видит смысла "бежать от них обратно".

Сафонов в последний раз выходил на поле в конце мая: в финале Кубка Франции против "Реймса", где его команда одержала победу со счетом 3:0. Комментируя возможность возвращения в Россию, игрок заявил, что "всё зависит от ситуации и заинтересованности сторон", однако подчеркнул, что ему "не хотелось бы" возвращаться в ближайшее трансферное окно.

Российские болельщики восприняли высказывания голкипера с откровенной иронией, высмеяв его "патриотизм" и представления о "дискомфорте". Один из пользователей язвительно заметил: "Очень трудно и дискомфортно в Париже, еще и кучу бабок платят ни за что — с трудом справляется с такой нагрузкой". Другой добавил: "Живет в Париже, ездит по миру, смотрит футбол лучших игроков, выигрывает трофеи — еще бы он в Россию хотел".

"Я бы тоже хотел такие трудности: жить в Париже, получать миллионы и ничего не делать, только приходить на зарядку", — написал один из фанатов. А другой саркастически посоветовал: "Сафонову еще шляпу и шпагу — и вперед. А так вратарь никакой, еще полгода посидит и совсем разучится играть".

Некоторые пользователи признали, что фраза Сафонова звучит просто нелепо: "Живешь в Париже, получаешь сотни тысяч евро, тренируешься с топами, выигрываешь трофеи — максимально дискомфортные условия".

