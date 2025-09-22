Где смотреть 'Золотой мяч-2025': расписание трансляций церемонии

В парижском театре "Шатле" в понедельник, 22 сентября, состоится очередная церемония вручения приза лучшем футболисту мира – "Золотого мяча". Традиционно победителя выбирают путем голосования, которое организовывает авторитетное издание France Football. Начало мероприятия – в 21:00 по киевскому времени.

Любители футбола смогут первыми узнать триумфатора церемонии благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Парижа в Украине покажет OTT-платформа по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MegoPack N+S" и бесплатно на телеканале "Megogo Спорт" в эфире Т2 и кабельных сетях. Прямая трансляция события также будет доступна на YouTube-канале "Megogo Спорт".

France Football определили 30 претендентов на "Золотой мяч-2025": Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (все – "Реал", Испания), Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Фабиан Руис (все – "Пари Сен-Жермен", Франция), Гарри Кейн, Майкл Олисе (оба – "Бавария", Германия), Роберт Левандовски, Педри, Ламин Ямаль, Рафинья (все – "Барселона", Испания), Флориан Вирц, Алексис Мак Аллистер, Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк (все – "Ливерпуль", Англия), Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес (оба – "Интер", Италия), Серу Гирасси ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Виктор Дьекереш, Деклан Райс (оба – "Арсенал", Англия), Коул Палмер ("Челси", Англия), Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннарумма (оба – "Манчестер Сити", Англия), Скотт Мактоминей ("Наполи", Италия).

Церемонию проведут легендарный нидерландец Руд Гуллит, который выиграл приз в 1987 года и британская спортивная журналистка Кейт Скотт.

Отметим, что в 2024 приз выиграл испанец "Родри" из английского "Манчестер Сити". Он стал первым опорным полузащитником в истории, который выиграл награду.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" бойкотировал церемонию "Золотого мяча-2024" после того, как стало известно о том, что награду не получит Винисиус Жуниор.

