Где смотреть 'Спортинг' – 'Кайрат': расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Казахстанский "Кайрат" в четверг, 18 сентября, проведет исторический для себя матч Лиги чемпионов. Команда из Алматы впервые сыграет в основной сетке самого престижного европейского клубного турнира, а ее соперником в дебютной игре будет португальский "Спортинг".

Видео дня

Встреча состоится на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне. Стартовый свисток арбитра Дамиана Сильвестжака из Польши прозвучит в 22:00 по киевскому времени или в 00:00 ночи пятницы, 19 сентября, по астанинскому.

Украинские любители футбола смогут увидеть трансляцию из столицы Португалии на видеосервисе Megogo и его канале "Megogo Футбол 5". Также прямой эфир самых ярких моментов встречи будет доступен в так называемом мультифиде игрового дня, который пройдет на "Megogo Футбол 3".

Кроме того, болельщики увидят показ встречи на бесплатном канале "Megogo Спорт", который транслируется в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. В Казахстане прямой эфир пройдет на телеканалах QAZAQSTAN и QAZSPORT.

Отметим, что "Спортинг" считается фаворитом с явным преимуществом. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,10. Ничья оценивается котировкой 11,00. А показатели на успех "Кайрата" достигают фантастического показателя в 23,00.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Карабахом" произошла грандиозная сенсация, автором которой стал украинский футболист.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!