Украинский футболист вышел на замену и через 9 минут сотворил грандиозную сенсацию в Лиге чемпионов. Видео

Украинский полузащитник азербайджанского "Карабаха" Алексей Кащук стал главной звездой матча 1-го тура Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". 25-летний уроженец Житомирщины принес победу своей команде, забив решающий гол (3:2).

Видео дня

Кащук вышел на поле на 77-й минуте, заменив травмированного Марко Янковича, а спустя 9 минут уже праздновал успех вместе с партнерами.

Получив передачу на флангу, Кащук не стал идти в обыгрыш, а притормозил атаку, отдав на партнера. Француз Абделла Зубир вернул круглый снаряд украинцу, и тот с разворота, не глядя, пробил точно в шестерку мимо Трубина.

Отметим, что до игры никто из букмекеров не верил в успех гостей из Баку. На их победу в начале второго тайма принимались ставки с заоблачным коэффициентом 11.90.

Увиденное настолько шокировало президента "Бенфики" Руй Кошту, что тот не смог сдержать эмоций, схватившись за голову.

Для справки: Алексей Кащук — украинский футболист, правый вингер, родился 29 июня 2000 года в Новограде-Волынском. Воспитанник академии "Шахтера", где отличался высокой результативностью в юношеских командах и становился чемпионом ДЮФЛ в категориях U-14 и U-15.

На профессиональном уровне дебютировал в составе "Мариуполя" в 2019 году, впоследствии играл в аренде за азербайджанский "Сабах". Летом 2023 года вернулся в "Шахтер" и уже в августе забил свой первый гол за клуб в матче против "Кривбасса".

В составе сборных Украины Кащук выступал на всех возрастных уровнях. Участвовал в чемпионате Европы U-17 (2016), стал победителем молодежного чемпионата мира 2019 года и бронзовым призером Евро-2023 в составе U-21.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом матче за "Бенфику" блестяще сыграл Георгий Судаков. 23-летний футболист сборной Украины сделал две результативные передачи в своем дебюте за "орлов" в Еврокубках.

