Где смотреть 'Реал Сосьедад' – 'Динамо': расписание трансляций матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 12 декабря, проведет заключительный еврокубковый матч нынешнего года. Подопечные тренера Александра Шовковского в рамках 6-го тура Лиги Европы сыграют в Сан-Себастьяне против шестой на сегодня команды чемпионата Испании "Реала Сосьедада".

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Встречу примет знаменитый стадион "Аноэта". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Реал Сосьедад" – "Динамо". Начало игры – 22:00 по киевскому времени.

Прямой эфир в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку "Максимальная" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с ведущими и приглашенными экспертами.

Фаворитами противостояния считаются испанские футболисты. Ставки на победу "Реала Сосьедада" принимаются с коэффициентом 1,25. Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 13,00.

Отметим, что "Динамо" занимает последнее 36-е место в общей турнирной таблице Лиги Европы. У киевлян нет набранных очков. Испанцы заработали семь пунктов после пяти матчей. Команды еще никогда не встречались друг с другом.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" добыло разгромную победу над "Александрией" в битве лидеров Премьер-лиги Украины.

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