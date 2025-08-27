Где смотреть Магучих в финале Бриллиантовой лиги-2025: расписание трансляций

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих в среду, 27 августа выступит в финале Бриллиантовой лиги, который принимает швейцарский Цюрих. Наша соотечественница, которая была вынуждена сняться с этапа турнира в Лозанне, попробует отыграть свое отставание в общем зачете от соперниц из Австралии.

Вместе с Магучих в финале престижнейших соревнований выступит еще одна украинка Юлия Левченко. Увидеть финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту у женщин можно будет на телеканале "Суспильне Спорт". Он доступен на видеосервисе Megogo, а также на платформе suspilne.media. Начало – в 18:15 по киевскому времени.

Также прямой эфир из Цюрихе пройдет на YouTube-канале "Суспильне Спорт" и на региональных каналах вещателя.

Магучих является действующей двукратной победительницей сезона Бриллиантовой лиги. К финалу-2025 она подходит, имея в активе 35 очков. Это на один пункт меньше, чем у Элеанор Паттерсон, и на два – Николы Олислагерс. Именно эти две австралийки являются главными соперниками Ярославы в секторе.

Отметим, что уже 13 сентября Магучих и других украинских легкоатлетов ждет главный старт сезона – чемпионат мира в Токио.

Как сообщал OBOZ.UA, на этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в швейцарской Лозанне произошел удивительный и курьезный случай, который помешал соревнованиям.

