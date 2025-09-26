Где смотреть 'Карпаты' – 'Динамо': расписание трансляций матча УПЛ

Киевское "Динамо" в субботу, 27 сентября, проведет очередной матч нового розыгрыша Украинской Премьер-лиги. В рамках седьмого тура национального первенства подопечные тренера Александра Шовковского сыграют на выезде со львовскими "Карпатами".

Игру принимает стадион "Украина". Стартовый свисток арбитра из Днепра Виталия Романова прозвучит в 18:00.

Любители футбола смогут увидеть прямой эфир поединка благодаря каналу UPL TV. Он доступен на видеоплатфоме Megogo, сервисе "Киевстар ТВ".

Киевляне после шести игровых дней делят лидерство сразу с двумя коллективами – донецким "Шахтером" и "Колосом" и Коваливки. Все команды набрали по 14 очков. В активе же львовян 7 пунктов и 11-я строчка в турнирной таблице.

В минувшем сезоне "бело-синие" дважды обыграли "Карпаты" в УПЛ. Во Львове динамовцы были сильнее 3:1, а на своем поле победили 2:0.

Важно отметить, что подопечные Шовковского в двух последних матчах довольствовались ничьей – сначала в дерби с "Оболонью", а а затем в поединке против "Александрии". Обе игры завершились вничью 2:2, а "Динамо" пропускало на последних минутах.

