Где смотреть 'Кайрат' – 'Реал': расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Казахстанский "Кайрат" во вторник, 30 сентября, проведет исторический для себя первый домашний матче в основной сетке Лиги чемпионов. Подопечные тренера Рафаэля Уразбахтина примут на поле домашнего стадиона самую титулованную команду турнира мадридский "Реал".

Видео дня

Встреча состоится на Центральной арене Алматы. Стартовый свисток арбитра Марко Гуиды из Италии прозвучит в 19:45 по киевскому времени или в 21:45 по астанинскому.

Украинские любители футбола смогут увидеть трансляцию игры на видеосервисе Megogo и его канале "Megogo Футбол 2". Также прямой эфир болельщики увидят в Казахстане на телеканалах QAZAQSTAN и QAZSPORT.

Букмекеры ни дает никаких шансов хозяев поля. Ставки на победу команды из Алматы принимаются с фантастическим коэффициентом 23,00. Ничья оценивается котировкой 10,00. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 1,10.

В своих стартовых матчах розыгрыша команды выступили по-разному. "Кайрат" на выезде разгромно уступил лиссабонскому "Спортингу (1:4), а "сливочные" на своем поле лишь благодаря двум пенальти сумели добыть волевую победу над "Марселем" (2:1).

Как сообщал OBOZ.UA, форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах вошел в историю Лиги чемпионов, отметившись рекордом в домашнем победном матче против "Атлетико"/

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!