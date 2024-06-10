Где смотреть Германия – Шотландия: расписание трансляций матча-открытия Евро-2024

В пятницу, 14 июня, в Германии стартует главное футбольное событие нынешнего лета – чемпионат Европы. В матче-открытии в группе А хозяева турнира сыграют с командой Шотландии, которая во второй раз подряд принимает участие в континентальном первенстве.

Встречу принимает стадион "Альянц-Арена" в Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Шотлндаия. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также состоится на платформе Volia TV. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир из Мюнхена бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

Команды 10 раз встречались друг с другом. Немцы одержали семь победы, а шотландцы – одну. Вместе с ними в квартете А выступают команды Венгрии и Швейцарии.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оригинально объявил состав команды на чемпионат Европы-2024.

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