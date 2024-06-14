Германия – Шотландия: все подробности матча-открытия Евро-2024

Сборная Германии по футболу в пятницу, 14 июня, открывает чемпионат Европы 2024 года. Хозяева турнира в стартовом матче группового этапа континентального первенства сыгра.т с командой Шотландии в квартете А, где также выступают представители Швейцарии и Венгрии.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Альянц Арена" в Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Шотландия. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГЕРМАНИЯ – ШОТЛАНДИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир из Мюнхена бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

ПРОГНОЗ НА ГЕРМАНИЯ – ШОТЛАНДИЯ

Явными фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,28. Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех шотландской команды достигают уровня 11,00.

СУДЬИ НА ГЕРМАНИЯ – ШОТЛАНДИЯ

Матч-открытие Евро-2024 доверили обслуживать бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет Клеман Тюрпен. Помогать ему будут лайнсмены Николя Дано и Бенжамен Пажес. Роль четвертого рефери исполнит Франсуа Летесье.

Также на игре по традиции будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Жером Бризар.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юлиан Нагельсман, главный тренер сборной Германии:

– Нам предстоит провести очень важный матч. Подготовка проходит в обычном режиме. С нетерпением ждем начала встречи. Мы все немного нервничаем. Я думаю, это нормально, но это тоже хорошо, потому что, если ты вроде как нервничаешь, то будешь больше сосредоточен. Особенно в первом матче. Начало группового этапа будет очень важным для нас, но также и для болельщиков. Нам нужен хороший результат.

Стив Кларк, главный тренер сборной Шотландии:

– Это первая игра в группе из четырех команд, три поединка, мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы пройти квалификацию, и это все, на чем мы сосредоточены. Первый матч – это немного шоу, и мы надеемся, что не будем слишком зацикливаться на этом. Это будет сложная игра. Мы знаем, что они хорошая команда, но надеемся, что мы сможем показать всем, что мы тоже хорошая команда.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА ГЕРМАНИЯ – ШОТЛАНДИЯ

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт – Андрих, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Хаверц.

Шотландия: Ганн – Ролстон, Портеус, Хендри, Тирни, Робертсон – Мактоминей, Гилмор, Макгрегор, Макгинн – Адамс.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды 17 раз встречались друг с другом. Немцы одержали восемь победы, а шотландцы – четыре. Разница мячей составляет 26:23 в пользу Бундестим.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Берлина приняли решение о запрете российского флага на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

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