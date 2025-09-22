Где смотреть 'Динамо' – 'Александрия': расписание трансляций матча УПЛ

Киевское "Динамо" в понедельник, 22 сентября, проведет очередной матч нового сезона Украинской Премьер-лиги. В рамках шестого тура национального первенства подопечные тренера Александра Шовковского примут на своем поле одного из аутсайдеров розыгрыша "Александрию".

Видео дня

Встреча состоится на поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток арбитра Максима Козыряцкого из Запорожья прозвучит в 15:30.

Любители футбола смогут увидеть трансляцию игры на телеканале 2+2. Он доступен в цифровом эфире Т2 и на видеоплатформе Megogo. Кроме того, прямой эфир проведет клубный канал киевлян на видеохостинге YouTube.

"Динамо" после пяти игровых дней занимает второе место, набрав 13 очков. Однако в случае победы над "Александрией", в активе которой всего три пункта, "бело-синие" выйдут в лидеры турнирной таблице.

На минувшей неделе соперники встречались в 1/16 финала Кубка Украины. В этой встрече за столичную команду дебютировал скандальный румынский новичок Владислав Блэнуцэ, который умудрился стать соавтором гола соперников. Однако это не помешало подопечным Шовковского одержать гостевую победу 2:1 и выйти в следующий круг.

Как сообщал OBOZ.UA, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко отреагировал на высказывания бывшего нападающего команды Артема Кравца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!