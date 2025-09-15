Где смотреть 'Бенфика' – 'Карабах': расписание трансляций украинского дерби в Лиге чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" и азербайджанский "Карабах" во вторник, 16 сентября, откроют для себя новый сезон Лиги чемпионов очным противостоянием. Команды проведут первый исторический поединок друг против друга в столице Португалии.

Встречу принимает знаменитый стадион "Да Луш". Стартовый свисток арбитра Эрика Ламбрехтса из Бельгии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть трансляцию из столицы Португалии на видеосервисе Megogo и его канале "Megogo Футбол 4". Также прямой эфир самых ярких моментов встречи будет доступен в так называемом мультифиде игрового дня, который пройдет на "Megogo Футбол 3".

В матче можно ожидать появление сразу трех наших соотечественников: вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова, которые защищают цвета "Бенфики", а в составе "Карабаха" выступает один представитель Украины – 25-летний уроженец Звягеля Житомирской области Алексей Кащук.

"Карабах" начинает свой второй в истории основной раунд Лиги чемпионов. До этого азербайджанцы выступали в турнире в 2017 году, когда заняли последнее место в группе с мадридским "Атлетико", лондонским "Челси" и римской "Ромой".

