Где смотреть 'Бавария' – 'Челси': расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" и лондонский "Челси" в среду, 17 сентября, проведут друг с другом первый матч нового сезона Лиги чемпионов. Команды, которые на двоих выиграли восемь трофеев, а в 2012-м году встречались в финале турнира, сыграют в Германии.

Поединок принимает знаменитый стадион "Альянц Арена". Стартовый свисток арбитра Хосе Марии Санчес из Испании прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть трансляцию из Мюнхена можно будет увидеть на видеосервисе Megogo и его канале "Megogo Футбол 2". Также прямой эфир самых ярких моментов встречи будет доступен в так называемом мультифиде игрового дня, который пройдет на "Megogo Футбол 3".

"Бавария" и "Челси" встречались друг с другом шесть раз. Обычно встречи становятся результативными – в целом команды забили 25 голов. Шесть раз победил немецкий коллектив, а лондонцы взяли один матч. В финале-2012 "синие" на стадионе в Мюнхене выиграли в серии пенальти 4:3.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ с украинцем Ильей Забарным в составе начнет отстаивать титул матчем с "Аталантой".

