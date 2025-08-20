Футболисты 'Динамо' получили дисквалификацию на все турниры

Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на участие в матчах трёх своих футболистов: сенегальского вингера Самба Диалло, защитника Александра Сироту и нападающего Эрика Рамиреса. На это указывают отметки о дисквалификации на все турниры в их профилях на портале Transfermarkt.

В СМИ официальных сообщений о дисквалификации этих игроков не публиковалось.

В сезоне 2024/25 Диалло играл на правах аренды за "Хапоель" (Ерусалим), проведя 19 матчей и забив 3 гола.

Александр Сирота выступал за "Маккаби" (Хайфа), отметившись 2 голами в 26 матчах. Контракт Сироты с "Динамо" действует до 30 сентября 2025 года, а Диалло — до 31 декабря 2026 года.

Ранее информацию о том, что тренерский штаб "Динамо" не будет рассчитывать на Сироту и Дилало сообщало "ТаТоТаке". По информации СМИ, такое решение тренерского штаба связано с оценкой потенциала и возможностей игроков. Причины носят исключительно спортивный характер: учитывались участие в тренировочном процессе, скорость, понимание тактики и общий уровень игры.

