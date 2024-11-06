Футболист в Лиге чемпионов заработал 'самый нелепый пенальти в истории'. Видео

Защитник клуба "Астон Вилла" Тайрон Мингс привез своей команде необычный 11-метровый удар в матче 4-го тура Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". 31-летний футболист сборной Англии просто взял мяч в руки в своей штрафной.

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На 52-й минуте аргентинский вратарь "Астон Виллы" Эмильяно Мартинес начал атаку своей команды, отпасовав на Мингса, но тот почему-то решил, что эта передача не считается. Тайрон спокойно взял мяч в руки и переставил его.

Игроки "Брюгге" моментально стали сигнализировать главному арбитру, что это нарушение. Немец Тобиас Штилер не стал возражать, сразу указав на точку. Наказание точно реализовал Ганс Ванакен.

Этот пенальти, который в соцсетях успели окрестить самым нелепым в истории ЛЧ, стал решающим. Матч завершился со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZ.UA, в параллельном матче донецкий "Шахтер" победил швейцарский "Янг Бойз" в 4-м туре Лиги чемпионов. Номинально домашний поединок на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 2:1.

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