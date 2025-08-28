Футболист сборной Украины забил фантастический гол 'Фиорентине' ударом в касание с 22 метров. Видео

Польский клуб "Полесья" подарил своим болельщикам сенсационный шедевр в матче плей-офф Лиги конференций против "Фиорентины". Полузащитник сборной Украины Александр Андриевский отметился невероятным голом с 22 метров.

Видео дня

Бразилец "Полесья" Таллес Коста подал мяч почти с углового флажка, защитник "Фиорентины" выбил его головой, но случайно попал прямо на ногу Андриевскому. 31-летний футболист не стал опускать мяч на газон и мощным ударом в касание точно отправил его в угол ворот.

Гол был забит уже на 14-й минуте встречи, а украинский клуб повел в счёте 2:0, создав серьёзные проблемы для соперника.

