Футболист, которым "Челси" заменил Мудрика, получил травму, не выходя на матч

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
360
Футболист "Челси" Коул Палмер, недавно получивший 10-й номер, ранее принадлежавший Михаилу Мудрику, не смог сыграть в матче 2-го тура английской Премьер-лиги против "Вест Хэма". Английский полузащитник был заявлен в стартовый состав, однако так и не вышел на поле.

Как сообщает BBC, Палмер почувствовал дискомфорт во время разминки, и тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока. В результате он был заменен ещё до начала встречи, хотя серьёзных повреждений у хавбека не выявлено.

Несмотря на потерю лидера атаки, "Челси" уверенно разобрался с соперником, победив с разгромным счетом 5:1. Победа позволила лондонцам укрепить позиции в верхней части турнирной таблицы.

Ситуация вокруг Палмера вызвала оживлённое обсуждение среди болельщиков, ведь именно ему отдали "десятку", которую ранее носил украинец Мудрик. Напомним, Михаил выбыл из состава после положительного допинг-теста на мельдоний и больше не попадал в заявки команды.

