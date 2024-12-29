Футболист 'Динамо' в прыжке ударил ногой в лицо соперника и был удален. Видео

Полузащитник киевского "Динамо" Самба Диалло, играющий на правах аренды за "Хапоэль" из Иерусалима, был удален в матче чемпионата Израиля против "Хапоэля" из Хадеры. В середине второго тайма 21-летний футболист сборной Сенегала, пытаясь ударом через себя выбить мяч, попал ногой в лицо сопернику, сломав ему нос.

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Сначала арбитр показал Диалло желтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение и удалил игрока с поля.

Это уже второе удаление сенегальского хавбека в текущем сезоне. Ранее, в октябре, он получил прямую красную карточку за грубый подкат.

Диалло будет выступать за "Хапоэль" до конца сезона, а его контракт с "Динамо" рассчитан до конца 2026 года. За израильскую команду он провел 10 матчей и забил 2 гола.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2022 года Самба стал зачинщиком потасовки на сборах в Турции. Инцидент произошел на последних секундах игры с местным "Антяльяспором".

В 2023-м Диалло принес победу своей национальной сборной в четвертьфинале Кубка африканских наций U-20, забив гол "рыбкой".

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