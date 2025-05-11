Футболист 'Динамо' приземлился на голову после сальто, празднуя гол. Видео

В матче чемпионата ДЮФЛУ среди юношей до 17 лет между "Полесьем" и "Динамо" произошел забавный и одновременно опасный эпизод. После забитого гола игрок киевского клуба Всеволод Чалый попытался отпраздновать мяч сальто, но неудачно приземлился - прямо на голову.

Видео дня

Игра прошла 9 мая в Житомире и завершилась победой "Динамо" со счетом 4:1. Четвертый гол в ворота соперника Чалый забил на 66-й минуте, после чего и решил выполнить акробатический трюк.

Инцидент попал на видео, которое быстро разошлось в соцсетях. На ситуацию обратил внимание олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. В комментариях под постом фан-аккаунта "Динамо" он написал: "Надеюсь, с парнем все в порядке. Но чтобы больше не было таких ситуаций - могу научить прыгать сальто".

Судя по тому, что футболист смог сам подняться, а затем улыбаясь пошел к одноклубникам, он серьезно не пострадал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!