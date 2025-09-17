Французские комментаторы 'сошли с ума', увидев случившееся на чемпионате мира по легкой атлетике. Видео

Французский стайер Джимми Грессье стал автором сенсации в забеге на 10 000 метров на чемпионате мира в Токио (Япония). 28-летний спортсмен из Булоня совершил фантастический спринт на последнем отрезки дистанции, чем привел в невероятный экстаз своих соотечественников, комментирующих трансляцию.

Видео дня

Француз был пятым чуть более чем за 100 метров до финиша, но сумел сделать стремительный рывок на последней прямой и завоевать главный титул в карьере, показав время 28’55’’77. На втором месте эфиоп Йомиф Кеджелча (28’55’’83), третьим стал швед Андреас Альмгрен (28’56’’02).

Увидев, что Грессье победил, комментаторы буквально "сошли с ума", став кричать от радости .

В соцсетях ролик собрал тысячи просмотров.

Грессье стал третьим европейцем, выигравшим золото на этой дистанции после итальянца Альберто Кова (1983, Хельсинки) и британца Мо Фара (2013, 2015, 2017), а также девятым французским спортсменом с индивидуальным титулом чемпиона мира и первым после Кевина Мейера (десятиборье, 2022).

Ранее Грессье выиграл чемпионат Европы по полумарафону в Брюсселе в апреле и победил на финале Бриллиантовой лиги на 3000 м (учитывалось для зачёта 5000 м) 28 августа.