Украинца оставили без финала. Почему даже пижонство не помешало ПСЖ дожать 'Арсенал': обзор матча ЛЧ

Во втором полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ легко разобрался с "Арсеналом", цвета которого защищает Александр Зинченко, и обеспечил себе новый шанс побороться за ушастого. Методичная победа, добытая постепенными шагами, оставила канониров вне игры. Почему англичане снова не смогли показать присущий им футбол с борьбой? OBOZ.UA рассказывает о самом сложном матче сезона у команды Артеты и красивой победе Энрике.

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Стартовые составы

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш - Невеш, Витинья, Фабиан Руис - Хвича, Барколя, Дуэ

"Арсенал": Райя - Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли - Эдегор, Парти, Райс - Сака, Мерино, Мартинелли

Первый тайм. "Арсенал" хочет гол, но забивает "'ПСЖ

Первым номером начал "Арсенал": лондонцы хотели вернуть равенство, ведь только заряда было мало. И уже на 3-й минуте Райс с подачи Тимбера был очень близок, чтобы прошить Доннарумму, а через мгновение вратарь потянул удар в упор от Мартинелли. Английское нашествие продолжалось более 12 минут - подопечные Артеты давили и своими стандартами, и вторым темпом, из-за чего Эдегор едва не травмировал голкипера. Французы сели очень низким блоком и не могли выйти отдохнуть. Как только мяч вылетал к центральному кругу, Салиба возвращал его вперёд и штурм начинался вновь.

Энрике решил посадить Дембеле на скамейку запасных: сложная ситуация с травмой нападающего прояснилась, так как тот разминался перед игрой, но коуч не рисковал и оставил звезду парижан на усиление. Без него проявиться атакующее звено ПСЖ смогло лишь на 17-й минуте - но как! Кварацхелия с передачи Дуэ оказался на выгодной позиции и крутил в дальний угол, но попал в штангу. Именно этот звук удара в каркас разбудил французов, вернув их в битву.

Ближе к середине тайма подопечные Энрике начали выходить выше и встречали "Арсенал" высоким прессингом от Барколя и Дуэ, из-за чего Салиба с Кивером должны были искать другие опции для продвижения мяча. Даже контроль пространства растворился: хозяева все чаще подходили к чужим воротам и быстро выжали максимум. Второй темп после штрафного, не закрытый защитниками Руис успевает обработать мяч грудью и крепко пробивает под стойку. У Райи не было ни одного шанса потянуть этот удар. 1:0.

И в этот момент "Арсенал" испугался. ПСЖ постепенно вернул равенство в игру, а вот канониры все больше забегали во фланги. Если в начале игры Льюис-Скелли постоянно выбегал на подачи, то при 1:0 такой возможности у него уже не было. Классной была дуэль Хакими с Мартинелли на правом фланге, чаще ее выигрывал марроканец. Так же самозакапывался Сака. Получилось так, что гости проигрывали в 2 мяча, но не особо спешили отыграться.

Стартовый шок "ПСЖ" успешно конвертировал в лидерство. Стартовый кураж "Арсенал" успешно превратил в потери и безынициативность. После гола камеры все чаще ловили Энрике - а вот Артета просто исчез с радаров. Если коуч французов постоянно кричал у бровки, то испанец спрятал руки в карманы. Оба полностью соответствовали тому, что их команды показали за первые 45 минут.

Второй тайм. Игра пошла, когда результат уже определен

Англичане потратили очень много сил на стартовый импульс и нуждались в перестройке. Выходили канониры без замен, поэтому команда вновь вернулась к Райе-плеймекеру: как и в первом матче, голкипер выходил в центральный круг и орал на своих футболистов, чтобы они были как можно выше. Так же без обновлений из раздевалки вышли и парижане.

ПСЖ не почувствовал особых изменений в игре соперника. Понятно, что интенсивность и близко не была похожей на матч "Барселоны" против "Интера", но все из-за пассивности лондонцев. Команда после стартовых минут не стремилась быть успешной в атаке. Немало этому способствовал Дуэ, получивший особую роль в ПСЖ. Без Дембеле именно через него начинались все атаки, чтобы затем передать мяч на Кварацхелию или Витинью. Важность нападающего была и в защите - именно он обрезал второй темп Эдегора или Райса, когда те были готовы пробивать с лета на силу. Сам француз бил не так часто.

Центрбеки Салиба и Кивьор выключились из игры и едва не привезли гол, когда потеряли Барколя - только фол остановил его выбегание. Зато Льюис-Скелли "отличился": подарил для Витиньи пенальти. Этот момент показал, насколько слаб был настрой лидеров - пижонский удар, для которого полузащитник разбегался где-то полчаса. Там, где можно было делать тройную разницу, португалец едва пробил и Райя роскошно тащит удар из угла.

Но этот момент всего лишь отложил безумие на "Парк де Пренс" лишь на считанные минуты. С передачи свежего Дембеле мяч получает Хакими: латераль оказался на позиции форварда и классно пробил из-под Парти. Не помог спасти свои ворота даже лучший защитник англичан. 2:0.

Расслабленных футболистов ПСЖ вернул на землю Сака: поборолся на фланге, положил на землю нескольких соперников и закатил в пустые. 2:1. Но как же долго длилось это пробуждение - когда удар по воротам Доннаруммы наконец-то стал результативным, хозяева уже заводили свой автобус, чтобы запарковать где надо. А только была возможность - Пачо и Маркиньос выносили мяч со всей силы подальше, заставляя Тимбера строить атаку заново. Завершение матча было уже просто фикцией. Даже хорошо, что такой "Арсенал" не вышел в финал - эта команда не смогла бы ничего навязать боевому "Интеру".

2:1 - ПСЖ обыгрывает "Арсенал" и уверенно шагает в финал Лиги чемпионов. Французская команда идет за первым в их истории треблом. "Арсенал" с ничем направляется на самолет в Лондон. Похоже, этот перелет домой - самое высокое место, где канониры могут оказаться с таким подходом к игре.