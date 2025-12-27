УкраїнськаУКР
"Это ужасно". Случившееся со сборной России по хоккею описали фразой "Как можно спокойно спать после таких вещей?"

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов резко высказался о недопуске сборной России к молодежному чемпионату мира по хоккею 2026 года, который с 26 декабря проходит в США. Он заявил, что не воспринимает турнир без российских хоккеистов и назвал происходящее "ужасным".

Фетисов, комментируя решение ИИХФ, подчеркнул, что молодежный чемпионат мира традиционно был площадкой для открытия будущих звезд, а без участия России, по его словам, теряет смысл.

"Молодежный чемпионат мира без россиян для меня – не турнир к просмотру. Я участник трех таких чемпионатов мира. Такие турниры всегда были местом, где можно было встретить талантов, будущих звезд. А сейчас это ужасно. Как члены ИИХФ вообще спят спокойно после этих вещей? Для меня нет турнира, где нет наших спортсменов", – заявил Фетисов в интервью "Спорт-Экспресс".

Высказывание бывшего хоккеиста вызвало бурную реакцию среди болельщиков, причем комментарии оказались далеко не однозначными. Часть пользователей отнеслась к словам Фетисова с откровенной иронией, напоминая, что отсутствие России на турнире не мешает самому чемпионату: один из болельщиков отметил, что турнир получается "крутым", а отсутствие россиян "никто не замечает, кроме самих россиян".

Другие комментаторы перешли к персональным выпадам и сарказму, рассуждая, что члены ИИХФ "спят отлично и ни о чем не переживают", а вопрос о сне логичнее было бы адресовать самому Фетисову. Также звучали мнения, что в неучастии России в международных турнирах есть и ответственность самих российских спортивных функционеров, включая тех, кто сегодня громче всех возмущается.

При этом нашлись и те, кто согласился с Фетисовым, заявив, что без сборной России чемпионат мира все же теряет в статусе и интриге. Однако даже среди таких комментариев общий тон обсуждения свелся к признанию очевидного факта: турнир проводится, команды играют результативный хоккей, а ИИХФ, судя по всему, не испытывает "бессонницы" из-за отсутствия российской сборной.

