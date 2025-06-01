'Это было по-настоящему паршиво'. Случившееся на стадионе перед финалом Лиги чемпионов Ван Бастен назвал 'полным идиотизмом'

Подготовка к финалу Лига чемпионов вызвала резкую критику со стороны экспертов. Легендарные звезды мирового футбола Марко ван Бастен и Рафаэль ван дер Варт недовольны развлекательной программой перед матчем между "Интером" и "Пари Сен-Жермен".

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Перед стартовым свистком на стадионе выступила группа Linkin Park, но ван Бастену это не понравилось.

"Я думаю, это было по-настоящему паршиво. По-настоящему паршиво", — заявил бывший футболист в эфире Ziggo Sport. — "Просто ужас. Игроки готовятся к самой важной игре в своей жизни. Тут дело не в музыкантах, но я считаю, что УЕФА просто возмутительно поступает, выводя футболистов из концентрации. Это полный идиотизм".

Ван дер Варт поддержал коллегу: "Ты разогреваешься, готовишься к матчу, а потом тебя загоняют обратно в раздевалку в 20:30. И ты просто сидишь полчаса без дела из-за этого шоу".

Оба аналитика также признались, что испытывают тревогу перед чемпионатом мира 2026 года, ведь уже официально подтверждено, что финал турнира будет сопровождаться большим музыкальным перформансом в перерыве — по образцу Супербоула.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне французский ПСЖ разгромил итальянский "Интер" и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Финальный матч самого главного футбольного турнира Европы на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 5:0.

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