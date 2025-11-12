Экс-футболист сборной Украины 'покинул' страну после скандала с ТЦК в Тернополе. Спортсмен отреагировал заявлением

Бывший игрок сборной Украины Сергей Задорожный опроверг информацию о том, что он покинул территорию страны. В начале ноября издание Sport Arena сообщило, что 49-летний экс-футболист уехал за границу после октябрьского инцидента с ТЦК в Тернополе.

Однако сам Задорожный быстро отреагировал на эти слухи. В своем Facebook он написал: "Я в Україні, нікуди не збирався і не збираюсь їхати!", подчеркнув, что продолжает находиться в стране.

Задорожный в прошлом выступал за "Днепр", "Кривбасс", "Зарю", "Закарпатье", "Ниву" Тернополь и "Александрию", а также провел шесть матчей за сборную Украины. Сейчас он возглавляет команду из Борщева, которую принял летом этого года.

Напомним, что громкий инцидент с участием Сергея Задорожного случился 13 октября. Тогда возле торгового центра "Орнава" вооруженные мужчины в военной форме, которые представились работниками ТЦК, пытались вытащить тренера из автомобиля, заявив, что он находится в розыске.

Задорожный более суток оставался заблокированным в машине вместе с женой, тогда как неизвестные люди в балаклавах не позволяли никому приближаться, а также запрещали передавать воду и еду. Впоследствии главный фигурант происшествия смог уехать с места инцидента.

По информации адвоката, бывший игрок сборной Украины имеет бронирование как учитель физкультуры.

