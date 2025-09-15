'Допустили уродов': сборной Украины засчитали поражение 0:3 в матче за 'бронзу' Евролиги

Сборная Украины по пляжному футболу бойкотировала матч за третье место Суперфинала Евролиги. Соперниками "сине-желтых" в поединке 14 сентября за бронзовые награды турнира должны были стать представители Беларуси, однако в стане нашей команды отказались выходить на поле с друзьями России.

Футболист сборной Украины Андрей Пашко на своей странице в социальной сети Instagram прокомментировал это решение. Он резко высказался в отношении допуска беларусов к престижному турниру, подчеркнув недопустимость участия в международных соревнованиях спортсменов из страны, которая поддерживает агрессию РФ.

"Должны были сыграть матч за третье место в Суперфинале Евролиги. Но так как организаторы допустили этих уродов к участию в турнире, то сборная Украины не будет играть этот матч", – написал Пашко за несколько часов до встречи.

В результате, так как украинская сборная не вышла на игру спустя 18 минут после заявленного начала поединка, ей было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Беларусы в третий раз подряд завоевали брозновые медали турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по спортивной гимнастике бойкотировала международный турнир в Париже из-за допуска россиян.

