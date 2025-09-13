Украина будет бойкотировать матч за третье место в Евролиге по пляжному футболу. Все подробности

Сборная Украины по пляжному футболу решила бойкотировать матч за третье место против сборной Беларуси на финальной стадии Евролиги, пишет sport.ua. Решение связано с тем, что белорусские игроки остаются союзниками России, а Киев сохраняет строгую позицию из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Суперфинал Евролиги по пляжному футболу 2025 проходит с 9 по 14 сентября в итальянском городе Виареджио, расположенном на побережье Тирренского моря в регионе Тоскана. Матчи проходят на арене "Matteo Valenti", которая является основным местом проведения турнира.

Мужская сборная Украины впервые с 2022 года участвовала в Евролиге. В 2023 году команда также должна была выступать, но тогда пришлось отказаться из-за участия Беларуси, поскольку действовал приказ Минмолодьспорта, запрещающий игры с командами России и Беларуси под национальной символикой. Впоследствии украинцы снялись и с чемпионата мира-2024, где белорусские спортсмены тоже были допущены к соревнованиям.

В 2025 году Украина вернулась на турнир, и команды попали в разные группы. После группового этапа "сине-жёлтые" могли встретиться с белорусами в полуфинале, но из-за поражения последних украинцы сыграли с Италией. Полуфинальный матч против Италии завершился поражением Украины со счётом 1:4.

В финале Евролиги сразятся сборные Италии и Испании, которые поборются за звание сильнейшей команды Европы по пляжному футболу.

