'Должно быть оправдание': чемпион мира раскритиковал Ломаченко за молчание об агрессии России

Украинский боксер Сергей Богачук (24-1, 23 КО), который недавно выиграл временный чемпионский пояс в первом среднем весе, раскритиковал Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) за молчание о войне в нашей стране. 28-летний уроженец Винницы отметил, что ему было бы интересно послушать, что скажет соотечественник в свое оправдание.

Об этом Богачук заявил в интервью порталу sport-express.ua. По словам боксера, Ломаченко накануне своего боя с Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО) в Австралии обязан был напомнить миру о военной агрессии, которую Россия продолжает осуществлять в отношении его родной страны.

"Он был чемпионом, для Украины многое сделал, как известный спортсмен. Сейчас я не знаю, что у него в голове. Очень плохо, что он ничего не говорит об Украине, о том, что сейчас война и такая ситуация. Мне интересно послушать, какая у него позиция по этому вопросу. Понимаете, у него должно быть какое-нибудь оправдание этому. Он должен приводить какие-то факты, почему он молчит и ничего не говорит. Я от него этого не слышал. Поэтому я больше слушал бы, а не говорил", – сказал Богачук.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также боксер выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России. В футболке с изображением голубя мира Ломаченко появился на встрече с соотечественниками в Перте.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Богачук посвятил Украине свою победу в чемпионском бою за пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

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