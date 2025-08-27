Говорят, негоже считать деньги в чужом кармане. Но суммы гонораров, которые зарабатывают некоторые представители профессионального спорта, иногда в сознание не укладываются. Имею в виду звезд НБА, НХЛ, американского футбола, гольфа. Заоблачные гонорары получают Криштиану Роналду, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, игроки чемпионата Саудовской Аравии, футбольных лиг МЛС, Англии, Франции, Италии, Испании.

Видео дня

Мощным финансовым ресурсом располагают ФИФА и УЕФА. Общий призовой фонд недавнего клубного чемпионата мира, который проходил в США с участием 32 команд, составил 1 миллиард долларов. Президент ФИФА Джанни Инфантино не без гордости заявил: "Это самый большой призовой фонд в истории футбольных турниров". 525 миллионов долларов были распределены между участниками чемпионата, еще 425 миллионов призовых были начислены так: победа в групповом раунде – 2 миллиона, ничья – 1 миллион. Клубы, вышедшие в 1/8 финала, получили по 7,5 миллионов, четвертьфиналисты – по 13,2 миллиона, полуфиналисты – по 21 миллиону, финалист – 30 миллионов. Призовые клубного чемпиона мира, лондонского "Челси", составили порядка 125 миллионов долларов.

Идут ли такие призовые на пользу футболу? Повышают ли они мастерство игроков? Вопрос, конечно, интересный. Моё мнение – нет. В данном контексте вспомню ответ Сергея Реброва на мой вопрос, заданный ему на одной из пресс-конференций. Он ответил: "В футбол играют не деньги, а ноги".

Самое прибыльное мероприятие в мире

Чемпионат мира 2026 года, который впервые пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике – впервые с участием 48 сборных в финальном турнире, из них 16 – европейских. Проведут они 104 матча (раньше было 64). Доходы ФИФА от организации 23-го мундиаля составят 10 миллиардов долларов. Понятно, часть доходов будут распределены среди участников в зависимости от их результатов. Остальная часть прибыли пойдет на развитие мирового футбола. Правда, в этом я не уверен...

Участие в чемпионате – это не только спортивный интерес. Ходят слухи, что ФИФА думает о дальнейшем расширении участников официального турнира до 64 сборных. Если этот чемпионат мира будет продолжаться 38 дней, с 11 июня по 19 июля, то на сколько дней растянется следующий?

Щедрый УЕФА

Щедрый на евро и УЕФА, который ежегодно проводит три популярных евротурнира: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Турниры сезона-2024/2025 впервые прошли по новой формуле. В каждой из лиг было по 36 клубов. Остановлюсь на Лиге чемпионов.

На групповом этапе каждый клуб получил по 18,8 миллионов евро. Эта цифра увеличивалась на 2,1 миллиона за каждую победу и на 700 тысяч – за ничью. 11 миллионов получили команды за выход в 1/8 финала, 12,5 млн – за выход в четвертьфинал, 18,5 миллионов – за выход в финал. Триумфатор дополнительно получил еще 6,5 миллионов. Обладателем кубка стал французский клуб ПСЖ, значительно пополнив клубную казну клуба, у которого и без того очень богатые владельцы.

Сильнейший клуб Лиги чемпионов сезона-2024/2025 в числе 12 клубов представлял европейский футбол на чемпионате мира среди клубных команд, который проходил в США. Правда, завоевать трофей парижане не смогли, дойдя до финала, но проиграв в решающем поединке лондонскому "Челси".

Призовые победителей четырёх турниров

Хорошие призовые и у ведущих мастеров тенниса. На протяжении сезона некоторые из них выступают на турнирах, проходящих на кортах многих стран мира. Размеры призовых на них разные. Вашему вниманию призовые победителей четырёх турниров Большого Шлема-2025: Australian Open – 3,5 миллиона долларов (3,02 миллиона евро), "Ролан Гаррос" - 2,55 миллиона евро, Уимблдон – 3 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро), US Open – 3,6 миллиона долларов (3,11 миллиона евро).

О лондонском июльском турнире. В этом году его призовой фонд увеличился до рекордных 53,5 миллиона фунтов стерлингов (около 73 миллионов долларов). Победители в одиночном мужском и женском разрядах получили по 3,9 миллиона долларов (в фунтах это 3 миллиона). Победители в парных разрядах, мужчины и женщины, на пару получали 903 952 доллара (в фунтах это 680 тысяч), в смешанных разрядах на пару 179 641 доллар (в фунтах это 135 тысяч). Хорошие призовые были и у тех, кто не добрался до финалов.

Рекордными были призовые на августовском US Open. С каждым годом призовые на теннисных турнирах возрастают. Радует, что без призовых не остаются и выступающие на них украинские теннисистки.

Впервые в финальной части

Женская сборная Украины по теннису впервые в истории выступит в финальной части популярного Кубка Билли Джин Кинг. На пути к этому успеху наши девушки обыграли теннисисток Польши и Швейцарии. Предыдущие три года наша команда на своем пути в квалификационных раундах уступала соперницам.